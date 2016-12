Sport | Samstag, 17. Dezember 2016 Samstag, 17. Dezember 2016

SC Degenfeld mit rund 300 Mitgliedern muss 100 000 Euro Schulden aufnehmen

Es gibt positive Stimmen, aber auch kritische Wortmeldungen innerhalb des Vereins SC Degenfeld. 100 000 Euro Schulden für den kleinen Verein ist ein Wort. Und dennoch sind die Verantwortlichen sich einig, dass die K-​ 75 -​Meter-​Mattenschanze mehr Chancen als Risiken birgt.

„Wir konnten in der vergangenen Woche die Beregnungsanlage installieren, jedoch fehlt aufgrund der Witterung noch die Steuerungskomponente. Es gibt noch sehr viel zu tun, aber der Zeitplan wird eingehalten“, äußert sich Ziegler, der sich auch zur Kostensituation äußert. Einige Mitglieder des SC Degenfeld haben die Befürchtung, dass sich der Verein mit seinen rund 300 Mitgliedern bei der Finanzierung zuviel zugemutet hat. „Wir werden am Ende als SC Degenfeld ungefähr 100 000 Euro Schulden haben. Wir hatten ein Eigenkapital, aber das reicht natürlich nicht“, bestätigt Ziegler, der jedoch zuversichtlich ist, dass der Verein die Schulden in den nächsten Jahren wieder abbauen kann.

