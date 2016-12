Blaulicht | Sonntag, 18. Dezember 2016 Sonntag, 18. Dezember 2016

Raubüberfall am Sonntagabend auf Tankstelle in Bettringen

Schon wieder ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Tankstelle in Schwäbisch Gmünd, diesmal im Stadtteil Bettringen.

Am Sonntagabend betrat eine männliche Person die Tankstelle „In der Vorstadt“ und forderte vom Kassier unter Vorhalt eines Revolvers die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten. Das Raubgut, mehrere hundert Euro Bargeld undZigarettenschachtel, steckte er in einen mitgeführten schwarzen Rucksack mit violetten Applikationen und flüchtete zunächst zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 25 Jahre alt, 170 — 175 cm groß, sehr schlank und etwa 70 kg schwer. Er war mit einem grauen Kapuzenshirt und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/​3580 entgegen.