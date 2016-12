Blaulicht | Dienstag, 20. Dezember 2016 Dienstag, 20. Dezember 2016

Scheune brennt in Steinreute zwischen Schechingen und Hohenstadt

Galerie (3 Bilder)

Eine Scheune in Steinreute zwischen Schechingen und Hohenstadt stand am Dienstagabend in hellen Flammen. Die Abtsgmünder Feuerwehr war um 21.35 Uhr alarmiert worden und fuhr mit ihren Fahrzeugen zu dem abgelegenen Gehöft. Es hatte sich schon ein Vollbrand entwickelt.

15

12

100