Blaulicht | Sonntag, 25. Dezember 2016 Sonntag, 25. Dezember 2016

Leichtverletzter bei Wohnungsbrand

Galerie (1 Bild)

Im Mögglinger Pfaffenäckerweg kam es am Heiligabend zu einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Als die Wohnungsinhaber nach Hause kamen und die Wohnungstür aufschlossen, schlugen ihnen bereits Flammen aus dem Flur entgegen. Daraufhin kam der Hausbesitzer zu Hilfe und versprühte einen Feuerlöscher, wodurch er sich eine leichte Rauchgasvergiftung zuzog und in eine Klinik verbracht wurde.

Gelöscht werden konnte der Brand erst durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Mögglingen (vor Ort mit 26 Mann), die durch die Freiwillige Feuerwehr Heubach unterstützt wurde. Nach erster Einschätzung dürfte ein technischer Defekt an einer Steckdose Ursache für den Brand gewesen sein. Der Schaden beträgt ca. 50.000 Euro. Die Wohnungsinhaber wurden vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik verbracht. Sie kommen, da die Wohnung vorübergehend unbewohnbar ist, bei Verwandten unter.

26

50000