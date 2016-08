Sport | Montag, 22. August 2016 Montag, 22. August 2016

Markus Urbanowski und Thomas Tauporn bezwingen die höchste Felsnadel Großbritanniens

Der höchste Seastack Großbritanniens ist bezwungen. Markus Urbanowski und Thomas „Shorty“ Tauporn haben den Old Man of Hoy über die schwierige Nordroute bezwungen, ein wahres Abenteuer, das eigentlich nicht so geplant war.

„Beim Einstieg wurde wir von mehreren neugierigen Seelöwen beobachtet und erneut von aggressiven Möwen begleitet. Darüber hinaus hatten wir mit heftigem Wind, in Böen bis zu 120 Kilometer pro Stunde schnell, zu kämpfen. Erschöpft, aber sehr glücklich erreichten wir schließlich The Top of Old Man of Hoy.“ Nach einem Ruhetag gehen die beiden Kletterkameraden neue Ziele an, zu denen gehören auch noch mehrere Seastacks. Wenn das Wetter schön und ruhig bleibt, werden die beiden ihre Ziele erreichen.

