Ostalb | Mittwoch, 24. August 2016 Mittwoch, 24. August 2016

„Dorfauto“ als Alternative für einen Zweitwagen?

Kann ein „Dorfauto“ einen Zweitwagen ersetzen? Die Rems-​Zeitung stellt dieses Car-​Sharing-​Modell für den ländlichen Raum vor.

Klassische Mietwagen stehen nicht quasi vor der Haustür im eigenen Wohnort, wenn man in einer Landgemeinde lebt. „Dorfautos“ hingegen schon — und die Nutzung wird in den Rathäusern koordiniert. In Heuchlingen und Göggingen läuft dieses Modell schon, in Ruppertshofen demnächst auch. Wie es funktioniert und was es kostet, steht in der Mittwoch-​Ausgabe (24. August) der RZ.