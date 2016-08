Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 24. August 2016 Mittwoch, 24. August 2016

Norma-​Brandruine stinkt zum Himmel

Das stinkt zum Himmel. Zumindest bis in die Oberbettringer Straße und weit in die Benzholzstraße hinein ist die Brandruine in der Buchstraße 119 zu riechen. Dort aufzuräumen ist gar nicht so einfach — es wird noch einige Tage dauern.

Schönes Wetter, Sommerferien-​Planschbecken-​Wetter. Allein, Diana Hiebers Kinder weigern sich kategorisch, ihr Planschbecken zu nutzen. Kann ihnen keiner verdenken. Es stinkt wirklich fürchterlich hier, in unmittelbarer Nähe zur Brandruine.

Hiebers wurden in der Brandnacht evakuiert, fürchteten um all ihre Habe, ihre persönlichen Schätze, die Erinnerungsstücke. Diana Hieber brachte die Kinder umgehend zur Oma nach Lorch. Nach einer halben Stunde, in der die Gmünder Wehr das Haus unter einen Wasserschleier gestellt und vor übergreifenden Flammen geschützt hatte, gab es Entwarnung; am nächsten Tag konnte das Haus bereits wieder betreten werden und es war nichts passiert als dass zwei Scheiben der Hitze nicht standhalten konnten und gesprungen waren.

Seither aber stinkt es jeden Tag ein bisschen mehr. Fenster werden, wenn überhaupt, nur ganz kurz geöffnet, wenn der Wind günstig weht. Fleischfliegen ballen sich in einer Wolke über dem Brandort, sind längst auch in jedes Haus, in jeden Laden, in jede Wohnung der Umgebung eingedrungen. Das Landratsamt sieht keine Gesundheitsgefährdung; aber die extreme Geruchsbelästigung belastet die Nachbarschaft. Die RZ sprach mit der Eigentümerin über die Probeleme beim Abräumen des Grundstücks.

