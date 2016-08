Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 24. August 2016 Mittwoch, 24. August 2016

Weiterhin verkaufsoffene Sonntage

Galerie (1 Bild)

Geht es den verkaufsoffenen Sonntagen an den Kragen? Auch in Gmünd macht man sich nach dem jüngsten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Gedanken. Doch hier ist die Welt noch in Ordnung. Bis zu vier verkaufsoffene Sonntage lässt der Gesetzgeber zu.