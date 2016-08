Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 25. August 2016 Donnerstag, 25. August 2016

Musical: Luisa Meloni hat ihr Diplom und das erste Engagement in der Tasche

Galerie (4 Bilder)

Durchs Leben tanzen, singend Geld verdienen, den Applaus Tausender genießen: Luisa Meloni ist ihrem Ziel nun ganz nahe. Das hat freilich viel Kraft gekostet.

Vor drei Jahren war Luisa Meloni eines von zehn deutschen Nachwuchstalenten, die in die Hamburger Kaderschmiede künftiger Musical-​Stars aufgenommen wurden. Jetzt hat sie es geschafft, die Joop van den Ende Academy erfolgreich absolviert und die Zusage für ihr erstes großes Engagement in der Tasche.

Neuling auf der Bühne ist sie längst nicht mehr. Seit sie ein kleines Kind war, singt und tanzt sie — war in der Vera Braun-​Showtanzgruppe, sang fürs Scheffold-​Gymnasium und übernahm für die Musical Kids! unter anderem die Hauptrolle im „Zauberer von Oz“.

Die Hamburger Academy wiederum setzte nicht nur auf fünf, später sechs unglaublich harte Trainings– und Schulungstage pro Woche, sondern von Anfang an auch auf Auftritte, in denen die Nachwuchstalente das Erarbeitete umsetzten: Sie waren ein Programmpunkt der Gustaf Gründgens Gala im Deutschen Schauspielhaus Hamburg, hatten einen Auftritt zum Besuch des Niederländischen Königspaars im Kehrwiedertheater Hamburg. Und immer wieder gab es Rollen, in denen Luisa ausloten durfte, auf welchem Weg sie die deutschen Musicalbühnen erstürmen will.

Mehr dazu in der Rems-​Zeitung vom 26. August.