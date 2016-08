Ostalb | Sonntag, 28. August 2016 Sonntag, 28. August 2016

Festival: Wasser mit Geschmack begeisterte

Wasser mit Geschmack begeisterte Veranstalter, Besucher und Künstler: Seinen Namen hat das Festiva als Hommage an die vielen Aspekte, die zum Erfolg beitragen, bekommen. „Die Natur, der Ort, die Helfer, die DJs, die Gäste, jeder bringt seine persönliche Note, seine Zutat mit ein und zusammen ergibt sich unverwechselbares Wasser mit Geschmack.“

2015 hatte das Festival erstmals in der Heubacher Stellung stattgefunden, wo in diesem Jahr ein neuer Besucherrekord erstellt wurde.



Michael Schlenker und Matthias Kiwus vom Veranstaltungsteam hätten nicht zufriedener sein können. Das Wasser mit Geschmack Festival punktete mit familiärer Stimmung, viel Liebe zum Detail und persönlichem Bezug. Bei hervorragendem Wetter herrschte in der Heubacher Stellung Bombenstimmung, die 2500 Tickets waren schon Wochen vorher ausverkauft und „wir hätten locker doppelt so viel verkaufen können, schätzen aber gerade diesen exklusiven Charakter entgegen anderer Massenveranstaltungen.“

Mehr in der Rems-​Zeitung vom 29. August.