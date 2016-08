Schwäbisch Gmünd | Montag, 29. August 2016 Montag, 29. August 2016

Schnelleres Internet kommt

Bis Ende 2016 , verspricht Wolfgang Fahrian von der Telekom, können 22 000 Gmünder Haushalte das „schnelle Internet“ nutzen. Dafür werden derzeit 63 Kilometer Glasfaser verlegt, 101 Verteiler für die neue Technik aufgestellt.



Martin Hassel macht richtig Strecke. Zwischen Weiler und Herdtlinsweiler trifft er in weiten Teilen auf gute Erde, da fräst er in einer Stunde auf einen halben Kilometer Länge einen knapp einen Meter tiefen Graben. Als er auf steinigen Untergrund trifft, geht es deutlich langsamer voran, Steine werden gebrochen, zermalmt und ausgestoßen, aber noch immer gibt es Fortschritte, von denen frühere Generationen nur träumen konnten. Sand in den Graben, Leerrohre rein, zuschütten, das war’s. In diesem Tempo will die Telekom im Vorwahlbereich 0 71 71 für schnelle Internet-​Anschlüsse sorgen – neben der Stadt Gmünd sind das derzeit die Stadtteile Straßdorf, Handendeinbach, Kleindeinbach, Rehnenhof/​Wetzgau, Wustenriet, Hussenhofen mit Hirschmühle, Zimmern, Bettringen, Weiler und Herdtlinsweiler.

