Ostalb | Mittwoch, 31. August 2016 Mittwoch, 31. August 2016

Wieder mehr als 10 . 000 Arbeitslose in der Region

Galerie (1 Bild)

Die Arbeitslosenzahl ist im August um rund 500 Personen gestiegen und hat damit die 10.000-er-Marke wieder überschritten. In der Rems-​Zeitung vom 1. September kann man lesen, warum dies so ist.

Die Zahl der Arbeitslosen hat zum Stichtag am Monatsende den Stand von 10 103 Personen errreicht. Die Arbeitslosenquote beträgt damit aktuell 4,2 Prozent – was einem Plus von 0,3 Prozent entspricht. Geblieben sind die deutlichen Unterschiede innerhalb von Ostwürttemberg.

Gute Chancen haben zum Beginn des neuen Schuljahres alle, die noch einen Ausbildungsplatz suchen. Es gibt deutlich mehr Angebote als Anfragen von Bewerbern.