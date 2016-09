Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 15. September 2016 Donnerstag, 15. September 2016

Dankeschönfest für die Staufersaga-​Mitwirkenden

Galerie (9 Bilder)

Richard Arnold dankte am Donnerstag beim Dankeschönfest in Bargau allen Mitwirkenden, die für die Staufersaga umgesetzt hatten, was inoffizieller Wahlspruch der Stadt ist – dass nämlich groß’ Werk Einigkeit verlangt. Er schloss mit einem Appell, weiter aneinander und an der Stadt Freude zu haben, und „Bruddler“ hinzunehmen.

So froh sei man, vertraute Gesichter wiederzusehen, hieß es allenthalben. Gundi Mertens, Manfred Stury, Josef Stampfer und all die anderen waren wieder umgeben von ihren Mannen und Frauen und tauschen Geschichten aus, als habe man sich ewig nicht gesehen. Mehr in der Rems-​Zeitung vom 16. September