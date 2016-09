Sport | Sonntag, 18. September 2016 Sonntag, 18. September 2016

Normannia II bleibt auf Schlagdistanz

Der 5 : 3 -Auswärtssieg der Normannia II über Heubach war bereits der vierte der Saison. Bargau sorgte in Unterkochen binnen wenigen Minuten für deutliche Verhältnisse. Lorch musste sich zu Hause gegen Neuler geschlagen geben.

Unterkochen – Bargau 0:5 (0:1)

Wenige Sekunden waren gespielt, da köpfte Hegele einen Zoidl-​Freistoß in Richtung Tor, doch Unterkochens Torhüter parierte überragend. Danach waren Torszenen zunächst Mangelware. Die Gastgeber versuchten es mit langen Bällen auf die Stürmer Procopio und Volk, allerdings ohne Erfolg. In der 41. Minute sahen die Bargauer einen geklärten Neumann-​Kopfball hinter der Linie – der Unparteiische nicht. Kurze Zeit später nahm Bundschuh am langen Pfosten eine Schneider-​Flanke direkt und markierte das 0:1 (42.).

Bargau machte in Halbzeit zwei mehr Druck und tütete den Sieg binnen einer Viertelstunde ein. Frey schickte Schneider blind auf die Reise, der wiederum ließ sich das 0:2 nicht nehmen (49.) Nur wenige Minuten darauf profitierte Schneider von einem Neumann-​Sturmlauf. Neumann legte ab, Schneider traf – 0:3 (56.).

