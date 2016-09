Sport | Montag, 19. September 2016 Montag, 19. September 2016

4 . Bergrevival in Heubach mit tollen Leistungen

115 Fahrerinnen und Fahrer hatten gemeldet, 94 sind bei der 4 . Auflage des Internationalen ADAC Historic Bergrevival in Heubach angetreten. Herausgekommen sind phänomenale Ergebnisse, denn es galt nicht eine Bestzeit zu fahren, sondern zwei möglichst zeitgleiche Wertungsläufe zu absolvieren.

Am besten schafften dies Jens und Marvin Kombarsky auf einem Autobianchi A112 Abarth mit nur 0,08 Sekunden Abweichung.

Es war ein Stelldichein der technischen Raritäten und Augenweiden, die sich in Heubach beim 4. Bergrevival die Ehre gaben. Ob ein Lagonda Rapier Baujahr 1936, ein Renault 4 CV aus dem Jahr 1959 oder ein Ferrari 512M mit 3,5 Millionen Euro Versicherungswert. Für die zahlreichen Besucher, aber auch für die Fahrerinnen und Fahrer gab es genügend zu bestaunen und zu fotografieren. Auch Landrat Klaus Pavel, Schirmherr und Pate für den Pokal der Gesamtsieger zeigte sich begeistert. „Es war heute einmal mehr eine tolle Veranstaltung, die Gunther Holley mit seinem Klasseteam auf die Beine gestellt hat. Mich faszinierend immer die Fahrzeuge, die von ihren Besitzern so liebevoll gepflegt werden. Das Bergrevival ist kein Rennen, sondern eine Herausforderung an das Gefühl der Fahrer für ihr Fahrzeug und die Strecke.“

