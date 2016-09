Sport | Montag, 19. September 2016 Montag, 19. September 2016

TV Wetzgau bereitet sich auf das neue Ziel „Klassenerhalt“ vor

„Es wird die härteste Saison in unserer Bundesliga-​Historie. Wir werden den Kampf annehmen und sind immer noch stolz, als kleiner Verein in der 1 . Liga zu turnen“, erklärt Gmünds Cheftrainer Paul Schneider.

Das Saisonziel des TV Wetzgau wurde nach der Verletzung von Andreas Toba korrigiert: „Es geht nur darum, nicht Letzter zu werden“, so Schneider. Los geht es am 1. Oktober mit dem Auswärtswettkampf in Straubenhardt. Jeder Kontrahent in der 1. Bundesliga konnte sich personell verstärken. Auch der TV Wetzgau verpflichtete mit Nestor Abad Sanjuan den spanischen Meister. Aber die schwere Verletzung von der deutschen Nummer eins im Mehrkampf, Andreas Toba, macht das ursprüngliche Ziel, ins kleine Finale um den deutschen Titel einzuziehen, unmöglich.

„Die Verletzung von Andreas kam so spät, dass wir nicht mehr reagieren konnten. Alle Turner hatten bereits Verträge. Mit dem Spanier Nestor Abad haben wir zwar einen guten Turner ins Boot geholt, aber er kann Andreas nicht komplett ersetzen“, berichtet Paul Schneider. Das Aushängeschild des TV Wetzgau hat die Knieoperation gut überstanden und befindet sich in der Reha.

„Ihm geht es gut und Andreas wird die Mannschaft am 8. Oktober beim ersten Heimwettkampf unterstützen und für unsere Fans Autogramme schreiben“, sagt der TVW –Coach.

