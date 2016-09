Blaulicht | Freitag, 02. September 2016 Freitag, 02. September 2016

Brennbare Flüssigkeit versprüht

Galerie (1 Bild)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Anwohner in Bartholomä in der Steinheimer Straße auf einen Brand auf dem steinernen Zugang zum Wohnhaus aufmerksam. Er ging vor die Türe und löschte gegen Mitternacht mit einem Eimer Wasser die Blumen, auf die das Feuer zugegriffen hatte. Die brennende Flüssigkeit erlosch von selbst.

400

0

71

73

87

76