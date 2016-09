Sport | Mittwoch, 21. September 2016 Mittwoch, 21. September 2016

Remstalmarathon von Schwäbisch Gmünd nach Waiblingen

Galerie (1 Bild)

Am Sonntag fällt in Schwäbisch Gmünd der Startschuss zum 2 . Sparkassen Remstal-​Marathon. Nach dem schönen Erfolg im Jahr 2014 soll nun in umgekehrter Richtung von Schwäbisch Gmünd nach Waiblingen gelaufen werden.

Fast 1800 Läuferinnen und Läufer haben sich bis zum Meldeschluss angemeldet. Die Anmeldungen kommen vor allem aus der Region Stuttgart, dem Rems-​Murr Kreis und dem Ostalbkreis, aber auch aus ganz Baden-​Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-​Westfalen, Rheinland-​Pfalz, Thüringen und Berlin. Für alle Kurzentschlossenen gilt jetzt: Nachmeldungen (nur Marathon und Halbmarathon) sind möglich am Freitag, von 14 bis 19 Uhr im Bürgerzentrum Waiblingen sowie am Samstag, von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, von 7.30 bis 9 Uhr am Start in Schwäbisch Gmünd (Sporthalle Katharinenstraße 33).

Nachhaltige Mobilität ist Trumpf beim Sparkassen Remstal-​Marathon. Ein Shuttle-​Busverkehr des OVR Omnibus-​Verkehr Ruoff bringt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer morgens zum Start sowie abends zurück und verkehrt tagsüber im Halbstundentakt zwischen Waiblingen und Schwäbisch Gmünd.

Mehr in der RZ am 22. September