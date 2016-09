Schwäbisch Gmünd | Montag, 05. September 2016 Montag, 05. September 2016

Altstadt-​Juwel: „Rechberg’sche Scheuer“

Schwäbisch Gmünd wird um ein Altstadt-​Juwel reicher: Die fast 500 Jahre alte „Rechber’sche Scheuer“ wird saniert.

Dr.

Paul Philipp Waldenmaier. Bei dem Baudenkmal am Fuße des Königsturms handelt es sich um eines der prächtigsten Fachwerkgebäude der Stauferstadt. Näheres dazu am Dienstag in der Rems-​Zeitung.