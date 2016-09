Blaulicht | Donnerstag, 08. September 2016 Donnerstag, 08. September 2016

„Gewerbsmäßiger“ Diebstahl

Am Mittwochnachmittag um 15 . 45 Uhr betraten zwei männliche Personen eine Apotheke in der Karlstraße in Kernen im Remstal. Zielstrebig gingen die beiden auf die Auslagen mit Kosmetikartikeln zu. Die beiden Männer wurden von den Angestellten beobachtet. So konnten von diesen gesehen werden, wie von einem der Männer ein Artikel aus einem Regal entnommen und in eine mitgeführte Tüte gesteckt wurde, die von dem anderen Mann gehalten wurde.

Als sie von einer Angestellten hierauf angesprochen wurden, verließen sie fluchtartig die Apotheke. Ein Zeuge, der ebenfalls in der Apotheke war, und zwei Angestellte verfolgten die beiden Tatverdächtigen. Dem Zeugen gelang es schließlich einen der beiden Diebe einzuholen und zu stellen. Er brachte diesen zur Apotheke zurück. In der Tüte, die von dem Tatverdächtigen bei der Flucht weggeworfen worden war, was von den Verfolgern beobachtet werden konnte, wurden Kosmetikartikel im Wert von ca. 300 Euro aufgefunden. Diese stammten aus der Apotheke in der Karlstraße. Der zweite Dieb konnte entkommen.

Wie die polizeilichen Ermittlungen nun ergaben, handelte es sich bei dem festgenommenen 34-​jährigen georgischen Staatsangehörigen um kein unbeschriebenes Blatt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde er am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Waiblingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, weshalb der Georgier in eine Haftanstalt eingeliefert wurde.