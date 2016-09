Ostalb | Freitag, 09. September 2016 Freitag, 09. September 2016

Ausbildungsvertrag für jungen Syrer

Alexander Hamler hat viel Geduld aufgebracht. Und viele Gespräche geführt. Mit dem Jobcenter. Und den Behörden. Und war richtig froh, als er Ahmad Saad einen Ausbildungsvertrag vorlegen konnte. „Ich arbeite beim Planungsbüro Hamler“ – kein Satz macht den jungen Mann aus Syrien in diesen Tagen glücklicher.

MUTLANGEN. Nicht nur, weil er als Kreishandwerksmeister ein Zeichen setzen möchte, hat Alexander Hamler zum neuen Ausbildungsjahr dem 25-​Jährigen aus Syrien eine Chance gegeben. Der Geschäftsführer des Planungsbüro Hamler in Mutlangen ist sich sicher, dass großes Potential in Ahmad Saad steckt. Im RZ-​Gespräch hat Hamler erzählt, warum er so sehr an den jungen Mann glaubt und ihm einen Ausbildungsplatz als Elektroniker, Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik, angeboten hat.