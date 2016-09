Schwäbisch Gmünd | Freitag, 09. September 2016 Freitag, 09. September 2016

Ferienwoche für die Sponsorenbetriebe der Wissenswerkstatt Eule

Galerie (4 Bilder)

Eulenschule, das hört sich nach Hogwarts an. Und es war denn auch in erster Linie eine Abenteuerwerkstatt, die auf die Mitarbeiterkinder der Eule-​Sponsoren wartete.



Völlig unerheblich, dass der Miniatur-​Segway pinkfarbene Troddeln hat: Was zählt ist, dass das Ding funktioniert. Dass Sophia es selbst gebaut hat. So wie die ältere Leonie einen Greifer konstruiert hat, dem sie jetzt immer größere Lasten aufbürdet, völlig fasziniert von ihrem ersten richtigen Ausflug in die Welt der Technik, der garantiert nicht der letzte sein wird.

Zu den offenen Kursen, die nicht von den Schulen vorgegeben sind, melden sich etwa zehn Prozent Mädchen an. Bei diesem Ferienprogramm waren es dreimal mehr. Das liegt natürlich auch daran, dass die Kinder fast alle aus Familien kommen, denen Wissenschaft und Technik nicht fremd sind. Kinder, denen zugehört wird, wenn sie vom selbstgebauten Unimog erzählen, davon, dass sie Platinen gelötet und Schaltungen gesteckt haben.

