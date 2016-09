Ostalb | Freitag, 09. September 2016 Freitag, 09. September 2016

Polizei war schlauer als der Klauer

Fingerabdruck, DNA-​Abgleich oder Reifenprofilspur, Begriffe, die jedem Krimigucker bestens geläufig sind. Die Polizei und ihre Kriminaltechniker kennen und können noch viel mehr Methoden der Spurensuche und Spurensicherung. Die Methode, die dem schwäbischen Land-​Gendarm aus Abtsgmünd zur Fallaufklärung diente, ist aber nicht nur kreativ, sondern ganz sicher auch dem bestens ausgebildeten „Holz-​Auge“ des Polizeibeamten zu verdanken.

Eichenholz im Wert von rund 700 Euro wurde bei Reichertshofen gestohlen. Der Täter sägte dort transportable Stücke in der Gesamtlänge von rund zwölf Metern ab und entwendete sie. Ein Landgendarm ging Hinweisen aus der Bevölkerung nach und fand das Holz in der Nähe von Leinzell. Doch Holz ist Holz und sieht immer gleich aus. Der schlaue Polizist aber sägte ein Stück des Stammes ab und fand das dazu passende Stück am Tatort. Beweis erbracht, Täter ermittelt.