Ostalb | Sonntag, 15. Januar 2017 Sonntag, 15. Januar 2017

Ballnacht in Böbingen

Bürgermeister Jürgen Stempfle und zahlreiche Gemeindemitglieder begrüßten das neue Jahr mit einer feierlichen Ballnacht in der Römerhalle. Dort wurden Blutspender, Sportler, Musiker und verdiente Gemeindeglieder geehrt, das Tanzbein geschwungen und auch zwei Wochen nach Silvester noch mit viel guter Laune und Freude am Zusammensein das Jahr 2017 freudig in Empfang genommen.