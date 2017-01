Ostalb | Sonntag, 15. Januar 2017 Sonntag, 15. Januar 2017

Schlimmer Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der B 29

Zu einem schlimmen Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend auf der B 29 zwischen Gmünd und Lorch in Richtung Stuttgart. Verursacht wurde der Unfall — auf Höhe des Dehner — durch einen Falschfahrer.

Mehrere PKW sind in den Unfall verwickelt, bis jetzt gibt es zwei Todesopfer und einige Verletzte. Die B 29 ist momentan in beide Richtungen gesperrt.

Aktualisierung 20.15 Uhr: Wichtige Mitteilung an alle die auf der B29 im Megastau stehen, abseits des eigentlich so furchtbaren Ereignisses: Die Polizei bittet um Geduld. Die Unfallstelle wird derzeit noch geräumt und man kann sich noch nicht auf einen genauen Zeitpunkt der Freigabe festlegen. Sicher ist aber: Keinesfalls auf der B29 umdrehen und zurück nach Gmünd fahren. Viel zu gefährlich! Eine Betreuung der im Stau stehenden und frierenden Menschen ist bislang noch nicht vorgesehen. Unsere völlig unverbindliche Anschauung aus Erfahrung von anderen Ereignissen: Etwa eine Stunde wird’s noch dauern. Bitte, völlig ohne Gewähr. Wir haben gerade der Polizei berichtet, wie’s im Stau zugeht. Vielleicht hilft’s was.

Aktualisierung 22 Uhr: Es gibt immer noch keinen genauen Überblick. Auffällig: Schon einmal gab es einen Geisterfahrerunfall auf der B 29, fast an der gleichen Stelle. Diesmal war es laut Polizei eine 72-​jährige Frau, die mit ihrem Renault auf die falsche Fahrspur eingebogen war. Sie und der 20-​jährige Fahrer eines ordnungsgemäß entgegenkommenden Pkw kamen ums Leben. Es gab am Sonntagbend aber noch keine abschließenden Beurteilungen der Polizei. Der Megastau scheint im Augenblick aufgelöst. Noch einige Lkw müssen wenden. Die Unfallstelle wird geräumt und dort müssen noch Spuren für die Unfallermittlung gesichert werden.