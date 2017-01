Schwäbisch Gmünd | Montag, 23. Januar 2017 Montag, 23. Januar 2017

Kultusministerin in Schwäbisch Gmünd

Am Montag stattete Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann dem Staatlichen Schulamt Göppingen einen Besuch ab. Am Vormittag besuchte sie eine Schule in Göppingen (Bodelschwingh-​Schule), am Nachmittag ließ sie sich das Berufliche Schulzentrum auf dem Hardt zeigen und besuchte eine Unterrichtssequenz.

Am Abend dann ein Austausch mit den meisten Schulleiterinnen und Schulleitern aus der Region in der Aula des BSZ. Mit dabei auch Claudia Rugart, Schulpräsidentin am RP in Stuttgart, Jörg Hofrichter, Leitender Schulamtsdirektor des Schulamts in Göppingen und die Vorsitzenden der örtlichen Personalräte.

Ausführlicher Bericht über die Podiumsdiskussion am Dienstag, 24. Januar, in der Rems-​Zeitung.