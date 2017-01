Schwäbisch Gmünd | Dienstag, 24. Januar 2017 Dienstag, 24. Januar 2017

Brigitte Abele und Susanne Lutz kehren den Grünen den Rücken

Politischer und personeller Paukenschlag im Gmünder Gemeinderat: Brigitte Abele, bislang Fraktionschefin von Bündnis 90 /​Die Grünen und ihre Schwester, Stadträtin Susanne Lutz, wechseln die Fraktionen. Sie kehren den Grünen den Rücken, wollen ihr Wählermandat jedoch mitnehmen und zukünftig die BL-​Fraktion (Bürgerliste) verstärken.

Bislang (Stand Dienstagmorgen) gibt es noch keine Stellungnahmen der beiden Stadträtinnen. Die Entscheidung war offenbar am späten Montagabend anderen Fraktionen kundgetan worden. Kein Geheimnis war in jüngster Zeit, dass es in der Fraktion der Grünen zwischen den beiden Schwestern und den anderen Fraktionsmitgliedern knisterte. Von erheblichen Kommunikationsproblemen seitens der Fraktionsvorsitzenden (Bild) war wiederholt die Rede. Mehr zum Thema am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.

Aktualisierung: Von Ullrich Dombrowski, Fraktionsvoritzender der Bürgerliste, wurde am späten Montagabend folgende Erklärung zu den Ereignissen im Gemeinderat veröffentlicht: „Brigitte Abele und Susanne Lutz wechseln zu Die Bürgerliste. Seit mehr als 30 Jahren sind die beiden Stadträtinnen Mitglied der Partei Bündnis90/​Die Grünen und in der Gmünder Kommunalpolitik mit großem Engagement tätig. Mehr als 20 Jahre davon im Gmünder Stadtrat, In dieser Zeit konnten Brigitte Abele und Susanne Lutz kernpolitische Themen der Grünen ins Bewussstein der Gmünder rücken und dadurch maßgeblich den Aufbau der Gmünder Grünen voran bringen; insbesondere wesentliche Impulse im Gmünder Gemeinderat setzen. Da sich in jüngster Vergangenheit zunehmend erhebliche Differenzen bezüglich der politischen Ausrichtung innerhalb der Fraktion ergaben und eine gemeinsame Linie nicht mehr gefunden werden konnte, sahen sich Brigitte Abele und Susanne Lutz veranlasst, aus der Gemeinderatsfraktion Bündnis90/​Die Grünen auszutreten. Nach intensiven Gesprächen mit der Bürgerliste und Klärung der gemeinsamen Positionen haben sich Brigitte Abele und Susanne Lutz dazu entschlossen mit sofortiger Wirkung sich der Fraktion anzuschließen. Die Bürgerliste freut sich außerordentlich über diese Verstärkung! Dadurch wird das umweltpolitische Profil der Bürgerliste nachhaltig gestärkt.“