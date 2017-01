Sport | Freitag, 27. Januar 2017 Freitag, 27. Januar 2017

Beim VfB Mosbach-​Waldstadt muss die DJK Gmünd auf Lisa Denzinger und Lisa Federsel verzichten

Galerie (1 Bild)

Im dritten Spiel dieses Jahres sind die Volleyballerinnen der DJK Gmünd auf den dritten Sieg aus.

Die Auswärtsaufgabe beim Vorletzten VfB Mosbach-​Waldstadt am Sonntag um 13 Uhr darf aber nicht unterschätzt werden, weil mit Lisa Denzinger und Lisa Federsel gleich zwei Leistungsträgerinnen ausfallen. 3:0 beim VfR Umkirch und 3:0 gegen die TG Biberach: Die Volleyballerinnen der DJK Gmünd sind optimal ins neue Jahr gestartet und scheinen sich momentan in einer starken Verfassung zu befinden. Lediglich 78 Minuten dauerte es am vergangenen Samstag, da war der Heimspielauftakt 2017 bereits erfolgreich erledigt. Und der Tabellenletzte TG Biberach klar mit 3:0 (25:19, 25:18, 25:15) besiegt.

Mehr in der RZ am 27. Januar.