Schwäbisch Gmünd | Freitag, 27. Januar 2017 Freitag, 27. Januar 2017

Rems-​Zeitung präsentierte: WWG-​Autowelt-​Talk „Zur Sache!“ mit der Fußballikone Horst Hrubesch

Galerie (2 Bilder)

Zum achten Mal hieß es am Freitag Abend „Zur Sache“. Waren bisher alle Stargäste — ganz gleich aus welchem Bereich — einmalig, so konnte der ehemalige Fußball-​Nationalspieler und derzeitige DFB –Sportdirektor, Horst Hrubesch, dem Ganzen noch die Krone aufsetzen.

Dabei hatte WWG-​Verkaufsleiter Jürgen Eberle bis vor wenigen Tagen noch gebangt, ob Horst Hrubesch tatsächlich kommen wird, nachdem er vor knapp zwei Wochen nach dem Rücktritt von Hansi Flick zum DFB –Sportdirektor ernannt worden ist. Eberle: „Viele andere hätten abgesagt, aber Horst Hrubesch hat seine Zusage eingehalten!“ Was Horst Hrubesch im Interview mit der „Stimme des Ruhrpotts“ und deutsche Sportreporter-​Legende, Werner Hansch, zu sagen hatte, findet sich am 28. Januar in der Rems-​Zeitung.

Im übrigen findet heute bei WWG-​Autowelt ein Tag der offenen Tür statt, bei dem die neuen Verkausräume und natürlich die neuesten Audi-​Modelle vorgestellt werden.