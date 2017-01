Sport | Freitag, 27. Januar 2017 Freitag, 27. Januar 2017

TSB Gmünd spielt am Samstag um 19 . 30 Uhr zu Hause gegen Weinsberg

Der TSB Gmünd trifft im Verfolgerduell Vierter gegen Sechster auf den TSV Weinsberg. Anpfiff in der Gmünder Großsporthalle ist am Samstag um 19 . 30 Uhr. „Wir haben ein paar personelle Sorgen, aber mit den zwei Niederlagen im Gepäck können wir umgehen und werden alles geben, um vor einer großen Kulisse zurück auf die Erfolgswelle zu kommen“, sagt TSB-​Trainer Michael Hieber.

Der TSB Gmünd ist nach zwei Niederlagen also gewarnt, das Duell Vierter gegen Sechster nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Gmünder wollen mit einem Heimsieg in der Großsporthalle den Anschluss an die Top-​Plätze der 4. Liga nicht verlieren. „Aufgrund einiger erkrankter Spieler konnten wir in keiner Einheit mit dem kompletten Kader trainieren. Es wird sich auch erst kurzfristig entscheiden, ob Christian Waibel, Aaron Fröhlich und Wolfgang Bächle spielen beziehungsweise wie lange ihre Kraft dann ausreicht“, sagt Michael Hieber, der zudem in den nächsten fünf Wochen auf Sven Petersen verzichten muss, nachdem er sich einen Finger gebrochen hat. Mit den vergangenen beiden Niederlagen ist das Selbstbewusstsein der TSBler aber nicht gesunken.

