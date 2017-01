Sport | Samstag, 28. Januar 2017 Samstag, 28. Januar 2017

FC Heidenheim gastiert in Aue und stellte den dritten Sparkassen-​Business-​Club vor

Der Zweitligist 1 . FC Heidenheim startet am heutigen Samstag um 13 Uhr beim abstiegsbedrohten FC Erzgebirge Aue. „Aue steckt im Existenzkampf und will nicht absteigen. Wir haben als Vierter aber auch erst 29 Punkte, die für ein weiteres Jahr in der 2 . Liga nicht ausreichen“, sagt FCH-​Coach Frank Schmidt. Zudem wurde am Freitag der neue Business-​Club 3 vorgestellt.

In der Wintervorbereitung hatte der FC Heidenheim keine großen personellen Ausfälle zu beklagen. Stürmer Tim Kleindienst war angeschlagen, ist aber fast wieder bei 100 Prozent. Der andere Angreifer Dominik Widemann fällt mit Rückenproblemen definitiv aus, sowie der langzeitverletzte Innenverteidiger Kevin Kraus. Ansonsten sind alle Mann an Bord, um die schwere Auswärtsaufgabe in Aue zu meistern. „Ein Fazit nach der Vorbereitung zu treffen, ist sehr schwer, da möchte ich erst die nächsten Punktspiele abwarten“, so Schmidt. Nach der Spieltags-​Pressekonferenz wurde der neugebaute Sparkassen-​Business-​Club 3 vorgestellt. Mit 600 neuen Plätzen im Business-​Bereich hat der FCH nun genau so viele Business-​Plätze als der FC Bayern München zur Verfügung.

