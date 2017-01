Schwäbisch Gmünd | Samstag, 28. Januar 2017 Samstag, 28. Januar 2017

Nach umfangreichen Baumaßnahmen: WWG Autowelt öffnete ihre Pforten

Gut vier Monate haben sie gedauert, die Umbaumaßnahmen in der WWG Autowelt im Industriegebiet Benzfeld in Hussenhofen. Nun wurden die neu gestalteten Räumlichkeiten am Freitag und Samstag, 27 . und 28 . Januar, mit zwei Aktionstagen offiziell eingeweiht.

Der große Schauraum der WWG wurde komplett umgebaut und erstahlt nun in hochmodernem Glanz. Am Samstag lud das Autohaus zu einem Tag der offenen Tür ein, in dessen Mittelpunkt, neben der Vorstellung der neuen Räumlichkeiten, die Präsentation der neuen Audi Q5 und A5 Sportback stand.

Mehr in der RZ am Montag, 30. Januar.