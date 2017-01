Blaulicht | Dienstag, 03. Januar 2017 Dienstag, 03. Januar 2017

Aldi-​Überfall: Täter gesucht

Am Samstag, 17 . Dezember 2016 , gegen 18 Uhr, betrat ein bislang unbekannter Räuber die Aldi-​Filiale in Schorndorf in der Karlstraße. Der maskierte Mann ging zur Kasse, wo er unter Vorhalt einer mitgeführten Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld einforderte. Um weder sich noch anwesende Kunden zu gefährden, händigte der Kassierer die Geldbox der Registrierkasse aus. Der ca. 175 cm große Mann steckte die Box in eine mitgeführte Tasche und flüchtete mit der Beute. Dabei konnte der Räuber, der zwischenzeitlich die Maskierung entfernte, von Passanten beobachtet werden. Auf deren Beschreibungen hin wurde ein Phantombild erstellt.

Wer kann Hinweise auf die gesuchte Person geben? Oder wer hat die Person im Vorfeld des Überfalls in Tatortnähe oder in der Zeit nach der Tat beobachtet? Mögliche Hinweisgeber sollten sich dringend mit der Kripo Waiblingen unter Telefon 07151/​9500 in Verbindung setzen.

Personenbeschreibung: Größe etwas 1,75m; südländisches Aussehen; Figur schlank; scheinbares Alter 20 bis 30 Jahre