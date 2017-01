Schwäbisch Gmünd | Samstag, 07. Januar 2017 Samstag, 07. Januar 2017

Erneut Diskussion um die PH

Nächste Woche ist Fraktionsklausur, dann werden wir das Feuerle wieder austreten“, sagt Stefan Scheffold. Der Landtagsabgeordnete war überrascht über Berichte, nach denen „weitgehende Reformvorschläge“ für die Lehrerbildung auf der Tagesordnung stünden.

Es handle sich nach Ansicht von Scheffold nur um „den Gedankenblitz eines Professors“. Dieser „Experte“ hatte erneut eine Diskussion um die Qualität der Ausbildung in den Pädagogischen Hochschulen entfacht. Am Samstag, 7. Januar, in der Rems-​Zeitung.