Schwäbisch Gmünd | Montag, 09. Januar 2017 Montag, 09. Januar 2017

Frostiger Wintertraum im Haselbachtal

Galerie (10 Bilder)

So schön kann der Winter sein; je frostiger desto zauberhafter. Besonders bei der legendären Eispyramide im Haselbachtal.

Für Begeisterung unter vielen Winterwanderern sorgen in diesen Tagen die Eisskulpturen von Landwirt Kurt Weber im Haselbachtal unterhalb von Großdeinbach. Die extremen Frosttemperaturen der letzten Tage und Nächte sorgen in diesem Januar für eine besonders zauberhafte Eiszeit in diesem beliebten Wandergebiet. Im Blickpunkt steht eine jetzt schon über zehn Meter hohe Eispyramide. In den letzten Tagen gab es besonders zauberhafte Naturerscheinungen am „Eisbesen“ von Kurt Weber. Wie er vor Jahrzehnten zu diesem außergewöhnlichen Winterhobby kam und wie die Eisskulpturen wachsen, das erzählt die Rems-​Zeitung in ihrer Ausgabe am Dienstag. Hier vorab ein paar Bilder vom Wintertraum.