Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 01. Oktober 2017 Sonntag, 01. Oktober 2017

Die Reben desselben Weinstocks

Galerie (1 Bild)

msi

Auf dem Weg „vom Konflikt zur Gemeinschaft“ feierten evangelische und katholische Christen am Sonntag gemeinsam das Erntedankfest. Zugleich markierte der Gottesdienst den Abschluss des 400 -​jährigen Salvatorjubiläums und den Auftakt des weltweiten Jubiläumsmonats anlässlich von 500 Jahren Reformation.

Starke ökumenische Akzente hatten beide Jubiläen begleitet. Und so waren Brot und Trauben auf dem Altar nicht nur ein Zeichen des Erntedankfestes, sondern symbolisierten auch, dass Katholiken und Lutheraner Reben desselben Weinstocks sind. Auch die Liturgie war eigens von der lutherisch/​römisch-​katholischen Kommission für die Einheit aus Anlass des Reformationsjubiläums erarbeitet worden. Mehr zum ökumenischen Erntedankgottesdienst lesen am Montag in der Rems-​Zeitung.