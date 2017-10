Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 01. Oktober 2017 Sonntag, 01. Oktober 2017

Ein schöner Lebensabend für Pferde

Im Rahmen des jährlich stattfindenden Haldenhoffests wurde eine Erweiterung des Gnadenhofs eingeweiht. Pfarrvikar Daniel Psenner segnete den Neubau mit Verweis auf die Schöpfung, die zu erhalten auch ein Gnadenhof einen Beitrag leistet.

Schon seitJahren gibt es auf dem Oberen Haldenhof in Bettringen einen Gnadenhof für betagte Pferde, die beispielsweise eine Karriere als Turnierpferd hinter sich haben. Der Gnadenhof ist Teil des Oberen Haldenhofs, der zur Stiftung Haus Lindenhof gehört und Menschen mit Behinderung berufliche Teilhabe ermöglicht. Mehr zum Haldenhoffest lesen Sie am Montag in der Rems-​Zeitung.