Sport | Sonntag, 01. Oktober 2017 Sonntag, 01. Oktober 2017

In Gschwend-​Birkhof: Endlauf der Deutschen Geländewagenmeisterschaft

Galerie (2 Bilder)

Fotos: gn

Auf dem Gelände des Quarzsandwerks Lang in Gschwend-​Birkhof richtete der „Off Road Club Night Hunter“ in Kooperation mit dem „Verband deutscher Geländewagen-​Vereine“ am vergangenen Samstag den Endlauf der Deutschen Geländewagenmeisterschaft aus. Und das zum elften Mal in Folge.

Zwischen Gschwend und Schlechtbach gelegen bot das Gelände durch seine vielfältige Bodenbeschaffenheit von Fels bis Sand, Wasser und Schlamm alles, was das Off-​Road-​Herz begehrt und „Action pur“ garantiert. Geländewagentrials sind kurzwegige, geländespezifisch angelegte Geschicklichkeitsprüfungen für vierradgetriebene Geländewagen auf einer abgesperrten Strecke, wobei weder die Streckenbegrenzungen beziehungsweise Markierungen berührt noch zum Stillstand gekommen werden durften und die gefahrene Zeit für die Platzierung keine Rolle spielte.Schon seit zwei Wochen waren die Night Hunters damit beschäftigt, überwiegend mit schwerem Gerät, die Strecke anspruchsvoll, aber doch machbar herzurichten, um den Teilnehmern fahrerisches Können, Präzision und Geschicklichkeit abzuverlangen. Gestartet wurde in verschiedenen Klassen, von der offenen Klasse bis zu den Prototypen. In einem sogenannten „Fun-​Cup“ konnte sich jedermann mit seinem SUV oder Geländewagen als Offroader versuchen und im Junior Cup durften sich Fahrerinnen und Fahrer abJahren in Begleitung eines Erwachsenen mit Fahrerlaubnis auf die Strecke wagen. Mehr dazu in der RZ vom. Oktober.