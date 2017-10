Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 01. Oktober 2017 Sonntag, 01. Oktober 2017

Schlüssel zu neuen Welten und Kulturen

msi

Der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein soll gesagt haben: „Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ Im Umkehrschluss, so Ingrid Hofmann, Leiterin der VHS „ist jede Sprache der Schlüssel zu einer neuen Welt, die uns auch die kulturelle Vielfalt eines Landes erschließt.“

Um auf die Vielfalt der Sprachen und Kulturen aufmerksam zu machen, wurde nach dem Europäischen Jahr der Sprachenvom Europarat beschlossen, in jedem Jahr einen Europäischen Tag der Sprachen zu feiern. RundSprachen gibt es allein in Europa, die gelernt werden können, um so interkulturelles Verständnis zu fördern. In diesem Jahr nahm auch die Gmünder Volkshochschule in Kooperation mit der Stadt Schwäbisch Gmünd mit einer Veranstaltungsreihe teil und lud am Samstag zur besten Marktzeit zum VHS-​Aktionstag Sprachen. Was zum Aktionstag Sprachen geboten war, lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Montag.