Neues Logistikzentrum für 13 , 6 Millionen Euro in Alfdorf

Von einem weiteren Meilenstein in der Unternehmensgeschichte sprach die Geschäftsführung von ZF TRW im Rahmen des ersten Spatenstichs für ein neues Logistikzentrum in Alfdorf. Die Gemeinde wertet diese Investition als klares Bekenntnis zum Standort.

„Mit diesem Neubau gehen wir erneut einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung“, untermauerte Geschäftsführer Helmut Köditz und erinnerte daran, dass Veränderungen und die Anpassungen an die Erfordernisse der Zeit das innovationsfreudige Unternehmen ZF TRW prägen. Neben dem traditionellen Kerngeschäft „Insassenschutz“ sei man in Alfdorf intensiv mit dem Thema „Autonomes Fahren“ beschäftigt.Werksleiter Michael Ruster sprach im Hinblick auf den Bau eines Logistikzentrums von einem „emotionalen Projekt, in dem sehr viel Herzblut steckt“. Auf dem neu erworbenen,Quadratmeter großen Grundstück werde man rundQuadratmeter Lagerfläche schaffen und dafürMillionen Euro investieren.Bürgermeister Michael Segan betonte, dass dieses Zentrum das größte Industriebauprojekt in Alfdorf seit überJahren sei. Landrat Dr. Richard Sigel unterstrich, dass man den Wohlstand in der Region nicht zuletzt den erfolgreich wirtschaftenden Firmen sowie dem Mittelstand zu verdanken habe.