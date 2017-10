Ostalb | Mittwoch, 11. Oktober 2017 Mittwoch, 11. Oktober 2017

Auch Rasengräber für Urnen in Heubach

Als Alternative zu den beliebten Urnenwänden wird es in Heubach künftig auch die Möglichkeit geben, eine Urne in einem Rasengrabfeld einzubetten.

Die „Anpassung der Friedhofssatzung und der Friedhofsgebühren“ stand in der Mittwoch-​Sitzung auf der Tagesordnung des Heubacher Ausschusses für Verwaltungsangelegenheiten, Soziales und Kultur. Hauptamtsleiter Eckhard Häffner erläuterte die Änderung gemeinsam mit der Fachfrau für Finanzen, Monika Löhn. Was sich ändert und warum die Bestattungsgebühren erhöht werden, steht in der Rems-​Zeitung vom. Oktober.