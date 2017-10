Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 11. Oktober 2017 Mittwoch, 11. Oktober 2017

Eier von glücklichen „Krüpern“

Galerie (1 Bild)

Foto: privat (auf dem Bild Bettina Stritz)

Der Kleintierzuchtverein Bargau stellt im Rahmen des Spendenprojekts „Gut für die Ostalb“ ein Modell vor, das es ermöglicht, Hühner im eigenen Garten zu halten, oder im Kleintierzuchtverein, eigene Hühner zu betreuen. Ziel ist es, mehr Menschen für die Hühnerhaltung und die Arbeit im Kleintierzuchtverein zu begeistern.

600

56766

Der Kleintierzuchtverein Bargau möchte einen mobilen Stall mit Auslauf finanzieren.Gerade heutzutage bei Massentierhaltung wünschen sich immer mehr Menschen nachhaltige Eier, möglichst von der Henne „um die Ecke“.Jedoch gibt es viele Hindernisse bei der eigenen Anschaffung von Tieren, nicht nur von Hühnern. „Die Besorgnis um eine zuverlässige Versorgung bei Abwesenheiten wird meist zum Problem“, so die Vorsitzende des KTZV Bargau, Bettina Stritz. DieJahre alte Kleinhuhnrasse „Krüper“ ist eine der ältesten und seltensten deutschen Hühnerrassen.Mehr in der Rems-​Zeitung am Donnerstag oder unter http://​www​.gut​-fuer​-die​-ostalb​.de/​p​r​o​j​e​c​t​s​/​