Einer der Großen der Gmünder Kunst: Max Seiz wird 90

Er ist einer der Großen der Gmünder Kunst und gehört einer Moderne an, die längst klassisch geworden ist: Max Seiz. Am 12 . Oktober begeht er seinen 90 . Geburtstag.

Max Seiz’ Tochter Andrea hat die Villa am Nepperberg, in welcher der Künstler bis heute wohnt und wo sein Atelier steht, mittlerweile zu einer Galerie mit wechselnden Ausstellungen namhafter Künstler und einer Dauerausstellung ausgebaut – und diese, im Garten mit dem phänomenalen Ausblick über die Stadt, das Remstal und das Albpanorama und im Inneren der Jugendstil-​Villa mit ihrer großteils erhaltenen Ausstattung, ist dem bildhauerischen Werk des Vaters gewidmet. Max Seiz lebt in seiner Kunst. Max Seiz’ Werk, fast ausschließlich charakteristisch gerundete und in sich selbst ruhende weibliche Figuren, die Harmonie und Daseinsgewissheit ausstrahlen, ist präsent geblieben. Es prägt sich ein, es gehört zu dem Bestand von Bildern, die Gmünder vor sich haben, wenn sie an ihre Heimatstadt denken. Mehr darüber in der RZ vom. Oktober.