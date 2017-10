Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 11. Oktober 2017 Mittwoch, 11. Oktober 2017

Einhorntunnel nachts für Wartungsarbeiten gesperrt

Foto: gbr

Der Gmünder Tunnel ist wegen der Nachtbaustelle zur Durchführung von Unterhaltungsarbeiten bis zum 14 . Oktober offiziell jeweils von abends 19 . 30 Uhr bis morgens 6 Uhr geschlossen.

Da wusste auch die energisch klingende Frauenstimme nicht mehr weiter: Viel Dampf bei der Tunnelreinigung sorgte für Verwirrung im elektronischen Warnsystem. Außer der Putzkolonne, die in der Nacht zum Dienstag in der Röhre tätig war, und einigen Fußgängern hörte diese Durchsage allerdings niemand, denn die Zufahrt war ja durch eine beleuchtete Schranke komplett versperrt. Wer mehr über diese Nachtbaustelle erfahren will: Die Rems-​Zeitung berichtet in der Ausgabe vom. Oktober darüber!