Mittwoch, 11. Oktober 2017

Friedensnobelpreis für Atomwaffengegner

pressehütte

In der Friedenswerkstatt in Mutlangen wurde mit einem Gläschen Sekt auf die Vergabe des Friedensnobelpreises an ICAN (Internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung) angestoßen, zu der auch die Mutlanger Pressehütte gehört. 215 Personen und 103 Organisationen waren insgesamt für den Preis vorgeschlagen.

Inzwischen habenRegierungschefs den von ICAN ausgearbeiteten Atomwaffenverbotsvertrag unterschrieben. Ratifiziert – also von den jeweiligen Parlamenten angenommen – wurde er bislang von „einer handvoll Staaten,“ sagt Wolfgang Schlupp-​Hauck von der Pressehütte. Der Vertrag tritt in Kraft, sobald er vonStaaten ratifiziert wurde. Was die Friedenswerkstatt mit dem Nobelpreis zu tun hat, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.