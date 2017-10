Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 11. Oktober 2017 Mittwoch, 11. Oktober 2017

MINT-​Projekt mit Schülerinnen vom Parler Gymnsasium

Für ein ganzes Jahr werden ab jetzt 13 Mädchen jeden Mittwoch zwei Stunden lang in der Gmünder Wissenswerkstatt EULE in technische Berufe schnuppern. Sie wollen sich mit angeblich für Mädchen untypischen Arbeitswelten auseinandersetzen.

„Wir wollen mit dem Projekt das berufliche Spektrum der Mädchen erweitern und das tradierte Rollenverständnis aufbrechen.,“ erklärt Anja Wunder, Beauftragte für Chancengleichheit in der Agentur für Arbeit in Aalen. Sie sollen das Thema MINT erleben. Neue Erfahrungen im Rahmen der Berufsorientierung machen. Mehr über den Projektstart lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.