Ostalb | Mittwoch, 11. Oktober 2017 Mittwoch, 11. Oktober 2017

Ortsmitte in Böbingen für Veranstaltungen besser ausstatten

Galerie (1 Bild)

Foto: gbr

Die Vorschriften für eine Bewirtung bei Straßenfesten sind streng. Um es den Vereinen leichter zu machen, die Gäste beim Böbinger Frühlingsmarkt zu verwöhnen, investiert die Gemeinde rund 30 000 Euro in der Ortsmitte.

12

Bürgermeister Jürgen Stempfle schilderte dem Technischen Ausschuss des Gemeinderats in der Sitzung am gestrigen Mittwoch, dass die aktuelle Bilanz des Frühlingsmarkts in Böbingen nicht uneingeschränkt positiv ausgefallen sei. Dies liege allerdings, so der Schultes weiter, keineswegs daran, dass diese Veranstaltung an sich nicht attraktiv sei. Aufgrund der technischen Rahmenbedingungen werde es aber immer schwieriger für die Vereine, dort mitzuwirken.Auf diese Bedenken habe die Gemeindeverwaltung gehört. Wie die Ideen von Stempfle aussehen, erfahren die Leserinnen und Leser der Rems-​Zeitung in der Ausgabe vom. Oktober.