Schwäbisch Gmünd | Mittwoch, 11. Oktober 2017 Mittwoch, 11. Oktober 2017

Tipps vom Profi-​Hacker für mehr Sicherheit im Internet

Foto: msi

Hausaufgabenabsprache und lustige Videos in der WhatsApp-​Gruppe, eine E-​Mail vom Kunden, Kleidungskauf via Mausklick, bargeldloses Bezahlen mit einer App und ein privates Foto in den sozialen Medien — das Internet prägt Schule, Berufsleben und Freizeit. Die Gefahren der virtuellen Welt sind oft nicht bekannt oder werden nicht ernst genommen.

Die Initiative SpardaSurfSafe ist seit sechs Jahren in Baden-​Württemberg mit Vorträgen zum Thema Cyber-​Sicherheit unterwegs und versucht für das Thema zu sensibilisieren. In den letzten drei Tagen wurden allein in Schwäbisch GmündSchülerinnen und Schüler vom IT-​Experten Erwin Markowsky auf Sicherheitslücken hingewiesen und konnten Tipps und Tricks für das korrekte Online-​Verhalten mitnehmen. Am Mittwoch Abend durften dann die Erwachsenen im Stadtgarten mehr über Sicherheit im World Wide Web lernen. Was der Profi-​Hacker ihnen zu sagen hatte, steht in der Rems-​Zeitung vom. Oktober.