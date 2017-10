Ostalb | Mittwoch, 11. Oktober 2017 Mittwoch, 11. Oktober 2017

Tipps: Wohin am Wochenende?

Galerie (1 Bild)

Grafik: Rems-​Zeitung

Auch in dieser Woche gibt die Rems-​Zeitung wieder hilfreiche Tipps für Veranstaltungen am Wochenende im und in der Nachbarschaft des Ostalbkreises. Die Vorschläge sind in sechs spannende Kategorien gegliedert. Wir haben in unserer Donnerstags-​Ausgabe Ideen für Genießer und Nachtschwärmer ebenso im Angebot wie für Familien mit Kindern.

Unsere Tipps führen diesmal in Richtung Göppingen, Geislingen, Heidenheim, Ellwangen und Heldenfingen. Unter anderem findet das erste Göppinger Oktoberfest auf dem Schillerplatz statt. Vier Tage lang heißt das Motto „zünftig Feiern in schwäbisch-​bayerischer Gemütlichkeit“. Das Zentrum der Veranstaltung ist ein Festzelt für knappPersonen. Ein Weißwurstfrühstück samstags abUhr und sonntags abUhr bilden jeweils den Rahmen für die Bayernkapelle Göppingen. Mehr über diese Veranstaltung und weitere Tipps lesen Sie in der Rems-​Zeitung am Donnerstag,. Oktober