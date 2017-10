Schwäbisch Gmünd | Donnerstag, 12. Oktober 2017 Donnerstag, 12. Oktober 2017

Christiane Reiser: Beratungsarbeit bei „Frauen helfen Frauen“

Foto: nb

Wenn die Frauen zum Hörer greifen und die Nummer 0 71 71 /​ 3 99 77 wählen, dann ist die Situation, in der sie sich befinden, meist kaum mehr zu ertragen. 28 Jahre lang war Helga Röger-​Schnell all den Frauen, die beim Verein „Frauen helfen Frauen“ Hilfe suchten, eine wichtige Ansprechpartnerin. Christiane Reiser setzt die wichtige Beratungsarbeit fort.

Seit Anfang diesen Monats ist die Sozialpädagogin als Fachkraft für die Beratung von Frauen und Mädchen in schwierigen Lebenssituationen zuständig und immer montags, mittwochs sowie am Donnerstagnachmittag und am Freitagvormittag in der Lorcher Straße(in der Nähe des Busbahnhofs) anzutreffen. Was ihr ein besonderes Anliegen ist und welche wichtigen Eigenschaften sie mitbringt, das steht am Freitag in der Rems-​Zeitung.